أولمبيك آسفي يستجيب لمطلب الجمهور ويجدد عقد المدرب بنهاشم ﻿

قرر فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، تجديد عقد مدربه محمد أمين بنهاشم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ضمان الاستقرار التقني للنادي والشروع في خوض المعسكرات التدريبية مبكرا استعدادا للموسم المقبل.

'' شوف سبور''

قرر فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، تجديد عقد مدربه محمد أمين بنهاشم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ضمان الاستقرار التقني للنادي والشروع في خوض المعسكرات التدريبية مبكرا استعدادا للموسم المقبل.

وجاء قرار المكتب المسير للفريق، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجماهير أمام مقر عمالة المدينة، تطالب خلالها بصرف مستحقات اللاعبين وتجديد عقد مدربهم محمد أمين بنهاشم.

ويذكر أن فريق أولمبيك آسفي قد أنهى منافسات البطولة الاحترافية محتلا الرتبة 7 برصيد 43 نقطة بمجموع 10 انتصارات 13 تعادلا و7 هزائم.