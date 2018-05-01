 مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة ﻿
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مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 09:41 مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة | مجتمع
مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 ماي، ظهرت به سيدة، وهي تعبر عن حزنها الكبير بسبب مطالبتها بمبلغ 200 درهم من أجل نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف٠

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 ماي، ظهرت به سيدة، وهي تعبر عن حزنها الكبير بسبب مطالبتها بمبلغ 200 درهم من أجل نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف٠

وأوضحت هذه السيدة بالفيديو على أنها تنحدر من جماعة أيت حمو إقليم قلعة السراغنة، تعاني من المرض، تفاجأت بالجماعة وهي تطالبها بملغ 200 درهم لوضع ''المازوط'' حتى تنقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية٠

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع وزارة الصحة، بمساعدة الفقراء المرضى على التنقل مجانا، معبرين عن تضامنهم الكلي مع السيدة التي ظهرت بهذا الفيديو٠

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي سيارة إسعاف وزارة الصحة قلعة السراعنة

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