اتحاد طنجة يدخل الميركاتو مبكرا ويتعاقد مع لاعب تونسي ﻿

انطلق فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في إجراء انتداباته لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي القادم، بتعاقده مع اللاعب التونسي ''حمزة الجلاصي'' لثلاثة مواسم، قادما من النادي الرياضي البنزرتي.

'' شوف سبور''

انطلق فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في إجراء انتداباته لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي القادم، بتعاقده مع اللاعب التونسي ''حمزة الجلاصي'' لثلاثة مواسم، قادما من النادي الرياضي البنزرتي.

ويلعب اللاعب حمزة الجلاصي صاحب 27 سنة مركز وسط ميدان، حيث سبق له حمل قميص العديد من النوادي التونسية أبرزها جندوبة الرياضية، الأولمبي الباجي و الملعب القابسي، و سبق للاعب 'الجلاصي' حمل قميص المنتخب التونسي الأول في العديد من المناسبات آخرها تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ويذكر أن فريق اتحاد طنجة قد توج بأول لقب له في تاريخه الموسم الماضي على حساب فريق الوداد البيضاوي، وسيكون مقبلا على خوض منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.