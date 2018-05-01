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بمساعدة الديستي..رجال الحموشي يطيحون بأربعة أشخاص بوجدة بحوزتهم معدات خطيرة

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 09:10 بمساعدة الديستي..رجال الحموشي يطيحون بأربعة أشخاص بوجدة بحوزتهم معدات خطيرة | بوليتيك
بمساعدة الديستي..رجال الحموشي يطيحون بأربعة أشخاص بوجدة بحوزتهم معدات خطيرة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في عملية مشتركة مع عناصر الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت 26 ماي

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في عملية مشتركة مع عناصر الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت 26 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في حيازتهم لمعدات وتجهيزات من شأنها المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه به الرئيسي بمدينة وجدة، بينما تم ضبط باقي المساهمين الثلاثة بمحطة الأداء على الطريق السيار، وتم العثور بحوزتهم على 200 قنينة غاز مسيل للدموع، و11 عصى كهربائية، فضلا عن حجز السيارة التي كانت تستعمل في نقل وتهريب هذه المعدات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر هذه المعدات والتجهيزات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.

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المغرب شوف تيفي التجهيزات وجدة الأمن

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