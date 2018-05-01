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أمطار ودرجات الحرارة تصل ل 37 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 08:56 أمطار ودرجات الحرارة تصل ل 37 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع
أمطار ودرجات الحرارة تصل ل 37 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وانتشار سحب منخفضة كثيفة شمال ووسط السواحل والسهول مع احتمال

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وانتشار سحب منخفضة كثيفة شمال ووسط السواحل والسهول مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة خاصة خلال الصباح. كما ستنمو سحب غير مستقرة، ابتداء من الصباح، فوق مرتفعات الريف والأطلس والسايس والشرق والواجهة المتوسطية وستكون مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية. وستمر سحب كثيفة خلال النهار فوق الهضاب والسهول الداخلية، مع نزول قطرات أو زخات وأحيانا رعد، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وشمالية بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى شمالية غربية فوق الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالريف ومنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية والسايس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول وبالسواحل وجنوب المنطقة الشرقية وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة قرب السواحل والشاوية ودكالة والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية والسهول وشمال غرب الأقاليم الجنوبية وسوس، وما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و37 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بين الجرف وطانطان وبين الداخلة ولكويرة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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