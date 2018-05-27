حاتم عمور يساند ''أسود الأطلس'' في معسكر الصخيرات ﻿

نشر الفنان المغربي حاتم عمور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المغربي، الذي يخوض استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بمدينة الصخيرات.

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نشر الفنان المغربي حاتم عمور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المغربي، الذي يخوض استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بمدينة الصخيرات.

وكتب صاحب أغنية ''فيفا موروكور'': ''جليسة مع أسود الأطلس'' على الصورة التي تجمعه بكل من نورالدين المرابط، ومنير المحمدي، و عزيز بوحدوز.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة كالينينغراد .