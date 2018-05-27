 حاتم عمور يساند ''أسود الأطلس'' في معسكر الصخيرات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار | بوليتيك

بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور | مجتمع

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني وزواج المال بالسلطة في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام | بوليتيك

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها | ثقافة و فنون

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما | دولي

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما

فلتات لسان وزراء العثماني

حاتم عمور يساند ''أسود الأطلس'' في معسكر الصخيرات

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 03:37 حاتم عمور يساند أسود الأطلس في معسكر الصخيرات | سبور
حاتم عمور يساند ''أسود الأطلس'' في معسكر الصخيرات
نشر الفنان المغربي حاتم عمور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المغربي، الذي يخوض استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بمدينة الصخيرات.

شوف سبور

نشر الفنان المغربي حاتم عمور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة لاعبي المنتخب المغربي، الذي يخوض استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بمدينة الصخيرات.

وكتب صاحب أغنية ''فيفا موروكور'': ''جليسة مع أسود الأطلس'' على الصورة التي تجمعه بكل من نورالدين المرابط، ومنير المحمدي، و عزيز بوحدوز.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، حيث سيجرى مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة كالينينغراد .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء حاتم عمور المنتخب المغربي كأس العالم 2018 نورالدين المرابط منير المحمدي عزيز بوحدوز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ | سبور

سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ

مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال | سبور

مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد | سبور

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد | سبور

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد ماذا قال رونالدو بعد التتويج بالثالثة عشر وماذا قال عن مقصية بيل | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

شاهد ماذا قال رونالدو بعد التتويج بالثالثة عشر وماذا قال عن مقصية بيل

فيديو.. عصام الشوالي يعلق أشرف حكيمي يرفع الراية المغربية عاليا في مراسم التتويج بالكأس الغالية | قنوات أخرى

فيديو.. عصام الشوالي يعلق أشرف حكيمي يرفع الراية المغربية عاليا في مراسم التتويج بالكأس الغالية

شاهد.. تداريب المنتخب المغربي قبل ودية أوكرانيا | قنوات أخرى

شاهد.. تداريب المنتخب المغربي قبل ودية أوكرانيا

لقطة اليوم بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي عصبة الأبطال..ها شنو دار كريستيانو لمصور ضربو بالكرة‎ | قنوات أخرى

لقطة اليوم بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي عصبة الأبطال..ها شنو دار كريستيانو لمصور ضربو بالكرة‎

﻿

آخر المستجدات

بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار | بوليتيك
منذ 2 ساعات

بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور | مجتمع

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.