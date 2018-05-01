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بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 02:46 بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار | بوليتيك
بعد شرطي كازا..الحموشي يتخد هذا القرار في حق مقدم شرطة بطنجة وهاشنو دار
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه السبت، من توقيف مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في

شــوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه السبت، من توقيف مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الشرطي المخالف جاء في إطار تحريات دقيقة باشرتها فرقة مشتركة من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، استمرت لعدة أشهر قبل أن تسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بحيازة حوالي 115 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل سيارته، والتي كان يرغب في تسليمها لمساهمين آخرين بغرض تهريبها خارج المغرب، والذين تم ضبط أحدهم للاشتباه في تورطه في عملية الوساطة في التهريب الدولي للمخدرات.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل وخارج المغرب.

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شــوف تيفي المغرب الحموشي الحراسة النظرية شرطي ضابط أمن

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