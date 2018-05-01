رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة ﻿

"شوف تيفي"
كما كان منتظرا انتخب حكيم بنشماش قبل قليل من ليلة السبت ، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك خلفا لإلياس العماري، بعد حصوله على 439 من أصوات أعضاء المجلس الوطني وبذلك احتل الصف الاول بفارق كبير من الأصوات .
هكذا جاء في المرتبة الثانية المرشح محمد صلوح ب 39 صوتا فيما احتل المرتبة الثالثة المرشح عدي الهبة بـ35 صوتا، أما المرتبة الرابعة فعادت إلى المرشح ياسر العقوبي بـ12 صوتا، واحتل المرتبة الخامسة المرشحة عزيزة الطيبي بحصولها على 9 أصوات فقط أصوات أعضاء المجلس الوطني، وجاء في المرتبة الأخيرة المرشح هشام حضري بـ3أصوات.
وعرف المجلس الوطني الاستثنائي للحزب ، تعديل جدول أعماله وذلك باختيار التصويت السري على انتخاب الأمين العام الجديد كنقطة فريدة ووحيدة.