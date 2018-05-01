رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة ﻿

كما كان منتظرا انتخب حكيم بنشماش قبل قليل من ليلة السبت ، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك خلفا لإلياس العماري، بعد حصوله على 439 من أصوات أعضاء المجلس الوطني وبذلك احتل الصف الاول بفارق

"شوف تيفي"

كما كان منتظرا انتخب حكيم بنشماش قبل قليل من ليلة السبت ، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك خلفا لإلياس العماري، بعد حصوله على 439 من أصوات أعضاء المجلس الوطني وبذلك احتل الصف الاول بفارق كبير من الأصوات .

هكذا جاء في المرتبة الثانية المرشح محمد صلوح ب 39 صوتا فيما احتل المرتبة الثالثة المرشح عدي الهبة بـ35 صوتا، أما المرتبة الرابعة فعادت إلى المرشح ياسر العقوبي بـ12 صوتا، واحتل المرتبة الخامسة المرشحة عزيزة الطيبي بحصولها على 9 أصوات فقط أصوات أعضاء المجلس الوطني، وجاء في المرتبة الأخيرة المرشح هشام حضري بـ3أصوات.

وعرف المجلس الوطني الاستثنائي للحزب ، تعديل جدول أعماله وذلك باختيار التصويت السري على انتخاب الأمين العام الجديد كنقطة فريدة ووحيدة.