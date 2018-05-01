وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور ﻿

تعرض 15 فردا من عائلة واحدة لتسمم حاد بسبب الحوت الذي اقتنوه من أحد الباعة المتجولين يوم الأربعاء المنقضي بأحد الدواوير ضواحي سيدي بنور.

شوف تيفي

تعرض 15 فردا من عائلة واحدة لتسمم حاد بسبب الحوت الذي اقتنوه من أحد الباعة المتجولين يوم الأربعاء المنقضي بأحد الدواوير ضواحي سيدي بنور.

وحسب تصريحات المرضى فإنهم وبعد تناولهم لوجبة الحوت خلال الإفطار تعرضوا لتسمم حاد في اليوم الموالي إذ أحسّوا بالغثيان والدوار والإسهال قبل أن تتفاقم حالتهم.

وأمام هذا الأمر، التجأت العائلة إلى المصحة العمومية « سبيطار المخزن » غير أنهم لم يحظوا بالعناية اللازمة قائلين « غير سيرو لديوركم معندكم والو ».

وأضافت ذات المصادر، أن الحالة الصحية للأطفال الذين تعرضوا بدورهم للتسمم، تسوء يوما بعد يوم، و أن الجهات المعنية لم تتدخل لإسعافهم.