 سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور | مجتمع

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني وزواج المال بالسلطة في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام | بوليتيك

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها | ثقافة و فنون

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما | دولي

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد | بووز

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد

فلتات لسان وزراء العثماني

سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 02:05 سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ | سبور
سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ
تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مع الإصابة التي تعرض لها جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباشرة بعدما عبر نشطاء سعوديون

شوف سبور

تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مع الإصابة التي تعرض لها جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباشرة بعدما عبر نشطاء سعوديون عن سعادتهم لاحتمال غيابه عن المونديال.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ''فيسبوك'': '' نجمنا الكبير المبدع محمد صلاح.. ألف سلامة ياكابتن''.

وأصيب صلاح، صاحب 44 هدفا في جميع المسابقات بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

وجاءت مواساة تركي آل الشيخ لمحمد صلاح بعدما بدأ المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ الربط بين إصابة صلاح اليوم وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي عبر عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد صلاح تركي آل الشيخ كأس العالم 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال | سبور

مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد | سبور

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد | سبور

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد

بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة | سبور

بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي عصبة الأبطال..ها شنو دار كريستيانو لمصور ضربو بالكرة‎ | قنوات أخرى
منذ 59 دقيقة

لقطة اليوم بعد فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي عصبة الأبطال..ها شنو دار كريستيانو لمصور ضربو بالكرة‎

بالفيديو..محاولة انتحار على المباشــر لفتاة بمراكش | قنوات أخرى

بالفيديو..محاولة انتحار على المباشــر لفتاة بمراكش

بالفيديو .. أجواء رائعة بمستودع ملابس ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول | قنوات أخرى

بالفيديو .. أجواء رائعة بمستودع ملابس ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا | خارج البلاطو

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا

﻿

آخر المستجدات

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

رسميا : حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور | مجتمع

وجبة الحوت تتسبب في تسمم 15 فردا من عائلة واحدة ضواحي سيدي بنور

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.