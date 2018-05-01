سعوديون يعبرون عن سعادتهم لاحتمال غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا و هذا ما قاله تركي آل الشيخ ﻿

تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مع الإصابة التي تعرض لها جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباشرة بعدما عبر نشطاء سعوديون

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تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مع الإصابة التي تعرض لها جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباشرة بعدما عبر نشطاء سعوديون عن سعادتهم لاحتمال غيابه عن المونديال.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ''فيسبوك'': '' نجمنا الكبير المبدع محمد صلاح.. ألف سلامة ياكابتن''.

وأصيب صلاح، صاحب 44 هدفا في جميع المسابقات بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

وجاءت مواساة تركي آل الشيخ لمحمد صلاح بعدما بدأ المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ الربط بين إصابة صلاح اليوم وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي عبر عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.