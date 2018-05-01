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مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 01:07 مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال | سبور
مصريون غاضبون من راموس بعد تدخله العنيف ضد محمد صــلاح في نهائي عصبة الأبطال
تصدر هاشتاغ ضد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك ''و'' تويتر ''بعدما تسبب في إصابة خطيرة لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة نهائي عصبة

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تصدر هاشتاغ ضد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك ''و'' تويتر ''بعدما تسبب في إصابة خطيرة لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

ورفع نشطاء فيسبوكيون هاشتاغ لراموس'' معبرين عن سخطهم لمكر راموس بتدخله اللارياضي ضد نجم كرة القدم المصرية، تسبب في مغادرته للقاء الشيء الذي أثر سلبا على مردود الفريق الإنجليزي وقد يؤدي لغيابه عن مونديال 2018.

وأصيب محمد صلاح في حدود الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعد التحام قوي مع عميد فريق ريال مدريد تسبب له في فك على مستوى الكتف.

ومعلوم أن المباراة انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

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شوف سبور المغرب عصبة الأبطال الأوروبية محمد صلاح سيرجيو راموس

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