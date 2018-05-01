الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار'' ﻿

تقدم إلياس العُماري الأمين العام الراغب في المغادرة من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، وسط تصفيقات الحاضرين بالمجلس الوطني لحزب ''الجرار'' بقصر المؤتمرات بمدينة سلا قبل لحظات، حيث أكد في كلمته بأنه

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تقدم إلياس العُماري الأمين العام الراغب في المغادرة من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، وسط تصفيقات الحاضرين بالمجلس الوطني لحزب ''الجرار'' بقصر المؤتمرات بمدينة سلا قبل لحظات، حيث أكد في كلمته بأنه ''متشبث باستقالته، التي جاءت عقب الخطاب الملكي وفق تعبيره، موضحا بأن قراره شخصي ولا علاقة لأي جهة خارجية به''.

وأكد العُماري بأنه يغادر الحزب وهو يتوفر على 103 برلماني ناهيك عن المئات من الأعضاء بالمجالس المنتخبة، مهاجما في ذات السياق من وصفهم بخصوم الحزب وأصحاب الجمع بين ''المال والسلطة''.

وعلى منوال ''العُماري'' هاجمت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة حكومة البيجيدي، مؤكدة في معرض كلمتها بأنها حكومة غير قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ولن تستجيب لتطلعات الشباب''.