​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد ﻿

وضع التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مجموعة من الشروط للإستمرار كمدرب للفريق الأحمر أبرزها التعاقد مع لاعبين من طراز رفيع.

شــــوف تيفي:

وضع التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مجموعة من الشروط للإستمرار كمدرب للفريق الأحمر أبرزها التعاقد مع لاعبين من طراز رفيع.

وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن البنزرتي طلب من سعيد الناصري رئيس الوداد، فتح قنوات التفاوض مع النجم التونسي أسامة الدراجي الذي يشغل مهمة صانع ألعاب.



وقال المصدر ذاته، إن البنزرتي أوضح للناصري أن عقد الدراجي مع أم صلال القطري انتهى، مبرزا في السياق نفسه أن المدرب التونسي يلح على التعاقد مع اللاعب المذكور لمعرفته الجيدة بإمكانياته التقنية والبدنية.



يشار إلى أن فوزي البنزرتي أكد اليوم في تصريحات اعلامية انه سيستمر في تدريب الوداد بعدما تلقى تطمينات من الرئيس سعيد الناصري بخصوص الإستجابة لمتطلباته.