بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة ﻿

أدى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الهلال السعودي حاليا والوداد البيضاوي سابقا، مناسك العمرة، يوم أمس الجمعة.

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أدى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الهلال السعودي حاليا والوداد البيضاوي سابقا، مناسك العمرة، يوم أمس الجمعة.

وتقاسم بنشرقي مع متتبعيه عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام صورة له بالحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة زميله في الفريق علي الحبسي قائلا « ‏اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة ».

ولاقت صورة بنشرقي تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه، متمنين له عمرة مقبولة ومسيرة كروية موفقة، رفقة فريقه السعودي الذي يحتل الرتبة الأولى في الدوري السعودي.