 بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني وزواج المال بالسلطة في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام | بوليتيك

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها | ثقافة و فنون

بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما | دولي

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد | بووز

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح | بووز

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح

فلتات لسان وزراء العثماني

بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 00:21 بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة | سبور
بالصورة.. أشرف بنشرقي يؤدي مناسك العمرة
أدى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الهلال السعودي حاليا والوداد البيضاوي سابقا، مناسك العمرة، يوم أمس الجمعة.

شوف سبور

أدى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الهلال السعودي حاليا والوداد البيضاوي سابقا، مناسك العمرة، يوم أمس الجمعة.

وتقاسم بنشرقي مع متتبعيه عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام صورة له بالحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة زميله في الفريق علي الحبسي قائلا « ‏اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة ».

ولاقت صورة بنشرقي تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه، متمنين له عمرة مقبولة ومسيرة كروية موفقة، رفقة فريقه السعودي الذي يحتل الرتبة الأولى في الدوري السعودي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أشرف بنشرقي مناسك العمرة رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد | سبور

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد | سبور

​ ​انفراد: هذا هو النجم التونسي الذي يريد البنزرتي ضمه للوداد

الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية | سبور

الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية

عملية جراحية لمحمد صلاح ستبعده عن الميادين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل | سبور

عملية جراحية لمحمد صلاح ستبعده عن الميادين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو .. أجواء رائعة بمستودع ملابس ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

بالفيديو .. أجواء رائعة بمستودع ملابس ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا | خارج البلاطو

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا

بيه فيه..هاكيفاش كيتصيدو البنات فالابتزاز بالصور عبر الفايسبوك و الواتساب | بــووز

بيه فيه..هاكيفاش كيتصيدو البنات فالابتزاز بالصور عبر الفايسبوك و الواتساب

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان | برامج

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان

﻿

آخر المستجدات

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب الجرار | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبام تحولت لساحة جلد لحزب العدالة والتنمية وأعداء حزب ''الجرار''

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة بزاف في طريق ولاد زيان بالبيضاء

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني وزواج المال بالسلطة في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام | بوليتيك

المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.