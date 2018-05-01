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توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 23:59 توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة | حوادث و حقوق
توقيف مقدم شرطة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الشرطي المخالف، جاء في إطار تحريات دقيقة باشرتها فرقة مشتركة من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، استمرت لعدة أشهر قبل أن تسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بحيازة حوالي 115 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل سيارته، والتي كان يرغب في تسليمها لمساهمين آخرين بغرض تهريبها خارج المغرب، والذين تم ضبط أحدهم للاشتباه في تورطه في عملية الوساطة في التهريب الدولي للمخدرات.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل وخارج المغرب.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي ضابط شرطة طنجة

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