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المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 23:44 المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني وزواج المال بالسلطة في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام | بوليتيك
المنصوري والعُماري يهاجمان حكومة العثماني و''زواج المال بالسلطة'' في كلمتهم الافتتاحية بالمجلس الوطني للبام
انطلقت منذ قليل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بقصر المؤتمرات الرباط أبي رقراق الكائن بالولجة بمدينة سلا، ووفق جدولة أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تتوفر

شوف تيفي:

انطلقت منذ قليل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بقصر المؤتمرات الرباط أبي رقراق الكائن بالولجة بمدينة سلا، ووفق جدولة أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تتوفر عليها ''شوف تيفي''، ألقت قبل لحظات فاطمة الزهراء المنصوري كلمة في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية، بحيث أبرز ما جاءت به الكلمة حينما هاجمت حكومة العثماني قائلة ''إن الحكومة فاشلة في التجاوب مع انتظارات المواطنين، خصوصا بعدما أعطى الشعب رسائله فيما يخص بالمقاطعة الشعبية''.

وأعقبتها مباشرة بعد ذلك، كلمة الأمين العام المُغادر لكرسي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة ''إلياس العماري''، الذي أطلق النار في كل الاتجاهات قائلا ''إن المال والسلطة لي كنربيو عليهم الكبدة يوما غايمشيو في الغالب''، مضيفا في ذات السياق '' وغانجريو باش نشدوهم ولكن واحد النهار غادي ننسلخو باش نبقاو عايشين فنفس الوضعية لي تربينا عليها''.

وتابع ''العماري'' حسب مصادر من داخل المجلس المغلق ''خصنا نطويو هاد الصفحة وأعدكم أن أكون بجانب الأمين العام المقبل وأشتغل بكل حيوية''.

وستختتم الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب بعرض ومناقشة تقرير اللجنة المنبثقة عن الدورة 22 للمجلس الوطني والمصادقة عليها، حيث ستقدم اللجنة كذلك توصيات ومقترحات على أعضاء المجلس الوطني، كما ستقدم لجنة ''التتبع'' توصيات ستكون حاسمة في رسم صورة الشخصية التي ستحصل على منصب الأمانة العامة، قبل المرور لمناقشة مقررات الدورة المرتبطة بالنقطة الثالثة من جدول الأعمال، وهي استقالة إلياس العماري الأمين العام الحالي الذي يهم بمغادرة منصب الأمانة العامة الليلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البام إلياس العماري الأمين العام المقبل

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