بعد الدعوة إلى مقاطعة موازين.. إدارة المهرجان تخرج لأول مرة عن صمتها ﻿

بعدما هدد مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بمقاطعة مهرجان موازين في دورته السابعة عشرة، نشرت إدارة موقع مهرجان موازين عبر حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم السبت تدوينة كشفت من

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بعدما هدد مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بمقاطعة مهرجان موازين في دورته السابعة عشرة، نشرت إدارة موقع مهرجان موازين عبر حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم السبت تدوينة كشفت من خلالها أن نسبة 90 بالمائة من الجماهير التي تُلبي الدعوة لهذا المهرجان الغنائي و تحضر مجانا.

وجاء في تدوينة إدارة المهرجان « موازين هو مهرجان معروف في العالم بأكمله والكل يُمكن له الحضور والاستمتاع بوقته.. الدخول بالمجان لأزيد من 90 بالمائة من الجماهير.. كونوا حاضرين ».

هذا وتعرف الدورة 17 من مهرجان موازين، حضور مجموعة من الفنانين العرب والعالميين أمثال : كاظم الساهر، مارتن جاريكس، أمينوكس، إيهاب أمير، برونو مارس، ذا ويكند، ماجدة الرومي، وغيرهم من الفنانين.