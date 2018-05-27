وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما ﻿

توفي ''ألان بين'' رائد الفضاء الأمريكي في هيوستون عشية اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

شوف تيفي

توفي ''ألان بين'' رائد الفضاء الأمريكي في هيوستون عشية اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

وحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأمريكية « ناسا » فإن الراحل كان يعد رابع شخص يمشي على سطح القمر عام 1969 خلال مهمة أبولو 12، كما قاد فريقا في محطة فضاء سكاي لاب عام 1973.

هذا ووُلد آلان بين عام 1932 في ولاية تكساس الأمريكية، وحصل على الباكالوريا في العلوم من جامعة تكساس عام 1955، ثم التحق بمدرسة الطيران، وحقق آلان أرقاما قياسية في عدد ساعات الطيران التي تجاوزت 5500 ساعة طيران على مختلف الطائرات، قبل أن يبدأ رحلة العمل مع وكالة ''ناسا'' عام 1963.