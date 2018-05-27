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الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 23:03 الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية | سبور
الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية
أصبح أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم والممارس رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، الإفريقي الثالث عشر في تاريخ كرة القدم الإفريقية يتوج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية.

شوف سبور

أصبح أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم والممارس رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، الإفريقي الثالث عشر في تاريخ كرة القدم الإفريقية يتوج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية.

فبعد مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين حقق حكيمي ليلة اليوم السبت، حلم طفولته عن عمر يناهز 20 سنة، رفقة الفريق الملكي على حساب نادي ليفربول الإنجليزي في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

ومعلوم أن كلا من اللاعبين ماجر، وجيريمي، وكانو، وعبيدو بيليه، ودروغبا، وكالو، واوبيميكيل، وايسيان مونتاري، ويايا توري، وايتو وكييتا، توجوا بلقب الأميرة الأوروبية، ليأتي الدور على الأسد المغربي قبل 19 يوما عن خوض منافسات كأس العالم 2018.

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شوف سبور المغرب ليفربول محمد صلاح أشرف حكيمي

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