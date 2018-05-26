العلم المغربي حاضر بقوة رفقة أشرف حكيمي والمهدي بنعطية في موسم رياضي مثير ﻿

بموهبتهما الكروية وأدائهما المتميز، تمكن كل من أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد والمهدي بنعطية الممارس رفقة فريق يوفونتوس الإيطالي من تمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل ورفع العلم المغربي في أقوى

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بموهبتهما الكروية وأدائهما المتميز، تمكن كل من أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد والمهدي بنعطية الممارس رفقة فريق يوفونتوس الإيطالي من تمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل ورفع العلم المغربي في أقوى البطولات العالمية.

ورفع اللاعبان العلم المغربي في مناسبتين رياضيتين بعد تتويج أشرف حكيمي بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة فريقه الريال على حساب نادي ليفربول، وعميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية بعد تتويجه بلقب البطولة الإيطالية في موسم رياضي مثير، بحيث حافظا كلاهما على أدائهما الكروي الرائع قبل التوجه إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يلتحق أشرف حكيمي ببعثة المنتخب المغربي بمدينة الرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء معسكره التدريبي استعدادا لمونديال روسيا.