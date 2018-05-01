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عاجل: مصدر من داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري.. محمد صلاح سيكون حاضرا بالمونديال

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 22:07 عاجل: مصدر من داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري.. محمد صلاح سيكون حاضرا بالمونديال | سبور
عاجل: مصدر من داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري.. محمد صلاح سيكون حاضرا بالمونديال
بعد تعرض الدولي المصري محمد صلاح لإصابة بليغة على مستوى الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مساء اليوم السبت، كشف مصدر من داخل بعثة منتخب مصر في إيطاليا عن أنباء رائعة بشأن اللاعب.

شوف سبور

بعد تعرض الدولي المصري محمد صلاح لإصابة بليغة على مستوى الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مساء اليوم السبت، كشف مصدر من داخل بعثة منتخب مصر في إيطاليا عن أنباء رائعة بشأن اللاعب.

وقال المصدر ذاته، أن صلاح وبعد خضوعه للأشعة تبين على أن الأخير يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للعودة إلى الميادين، وبذلك سيكون حاضرا في مونديال روسيا، حسب ما أورده موقع « فيل غول ».

جدير بالذكر، أن مدافع الميرينغي سيرجيو راموس تعمد إصابة صلاح بعدما جذبه من ذراعه ليسقط أسفله، ليغادر النجم المصري الدولي رقعة الميدان باكيا ، خلال النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، التي توج فيها ريال مدريد بطلا لهاته البطولة للمرة الـ 13 في تاريخه.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي محمد صلاح منتخب مصر مونديال إصابة

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