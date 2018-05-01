في تصريح مثير... رونالدو يلمح برحيله عن الــريال بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال ﻿

لمح كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، قبل قليل، عن إمكانية رحيله عن الفريق الملكي بعد التتويج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية، على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف

شوف سبور

لمح كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، قبل قليل، عن إمكانية رحيله عن الفريق الملكي بعد التتويج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية، على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وقال كريستيانو في تصريح لـ'' بي إن سبورتس''، إنه يستمتع بصناعة تاريخ جديد لفريق الريال، وفي الأيام القادمة سيعطي جوابا للجماهير التي دائما ساندته في مساره الرياضي، في إشارة إلى اختتام مسيرته بأحسن تتويج مع نهاية الموسم الحالي.

وتابع قائلا :''سأجيب في الأيام القادمة بخصوص رحيلي عن الريال، الآن علينا الاستمتاع باللحظة. المستقبل وأي شيء آخر لا يهم الآن . لقد صنعنا أهم شيء هو الفوز، ودخول التاريخ''.