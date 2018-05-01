مثير.. أبوتريكة يفجرها في وجه سيرجيو راموس بعد تدخله العنيف تجاه محمد صلاح ﻿

وجه محمد أبو تريكة النجم السابق لكرة القدم المصرية، قبل قليل، انتقادات قوية لسيرجيو راموس مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مؤكدا أنه تعمد إصابة مواطنه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

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وجه محمد أبو تريكة النجم السابق لكرة القدم المصرية، قبل قليل، انتقادات قوية لسيرجيو راموس مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مؤكدا أنه تعمد إصابة مواطنه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية، إن سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد اقترف جريمة كبيرة في حق محمد صلاح، بعدما تعمد إيذاءه بشكل سيء للغاية في نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وتابع قائلا : '' ما فعله سيرجيو راموس جريمة كبيرة، فهو تعمد مسك يد محمد صلاح مع سبق الإصرار والترصد، والشيء الذي استغربته هو عدم تدخل الحكم وعدم احتسابه شيئا''.