 مثير.. أبوتريكة يفجرها في وجه سيرجيو راموس بعد تدخله العنيف تجاه محمد صلاح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما | دولي

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد | بووز

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح | بووز

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح

بنشماس في تصريح حصري لـ شوف تيفي .. اليوم سيخيب أمل المتربصين لي بغاو البام ينشق و يتسطى | بوليتيك

بنشماس في تصريح حصري لـ شوف تيفي'' .. اليوم سيخيب أمل المتربصين لي بغاو البام ينشق و'' يتسطى''

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018 | بووز

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال | بووز

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد | بووز

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ الفيزازي : لي مكانة خـاصة عند القطريين | مجتمع

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين''

فلتات لسان وزراء العثماني

مثير.. أبوتريكة يفجرها في وجه سيرجيو راموس بعد تدخله العنيف تجاه محمد صلاح

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 21:55 مثير.. أبوتريكة يفجرها في وجه سيرجيو راموس بعد تدخله العنيف تجاه محمد صلاح | سبور
مثير.. أبوتريكة يفجرها في وجه سيرجيو راموس بعد تدخله العنيف تجاه محمد صلاح
وجه محمد أبو تريكة النجم السابق لكرة القدم المصرية، قبل قليل، انتقادات قوية لسيرجيو راموس مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مؤكدا أنه تعمد إصابة مواطنه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

شوف سبور

وجه محمد أبو تريكة النجم السابق لكرة القدم المصرية، قبل قليل، انتقادات قوية لسيرجيو راموس مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مؤكدا أنه تعمد إصابة مواطنه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية، إن سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد اقترف جريمة كبيرة في حق محمد صلاح، بعدما تعمد إيذاءه بشكل سيء للغاية في نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وتابع قائلا : '' ما فعله سيرجيو راموس جريمة كبيرة، فهو تعمد مسك يد محمد صلاح مع سبق الإصرار والترصد، والشيء الذي استغربته هو عدم تدخل الحكم وعدم احتسابه شيئا''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد أبوتريكة محمد صلاح سيرجيو راموس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية | سبور

الأسد المغربي حكيمي اللاعب الإفريقي 13 يتوج بلقب الأميرة الأوروبية

عملية جراحية لمحمد صلاح ستبعده عن الميادين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل | سبور

عملية جراحية لمحمد صلاح ستبعده عن الميادين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد | سبور

بالصــورة:شاهد أول تغريدة لأشرف حكيمي بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة ريال مدريد

العلم المغربي حاضر بقوة رفقة أشرف حكيمي والمهدي بنعطية في موسم رياضي مثير | سبور

العلم المغربي حاضر بقوة رفقة أشرف حكيمي والمهدي بنعطية في موسم رياضي مثير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..قراءة تقنية للائحة رونار بعد الحصة التدريبية المفتوحة قبل التوجه إلى سويسرا

بيه فيه..هاكيفاش كيتصيدو البنات فالابتزاز بالصور عبر الفايسبوك و الواتساب | بــووز

بيه فيه..هاكيفاش كيتصيدو البنات فالابتزاز بالصور عبر الفايسبوك و الواتساب

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان | برامج

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان

بالفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمونديال روسيا 2018 | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمونديال روسيا 2018

﻿

آخر المستجدات

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما | دولي
منذ 3 دقائق

وفاة رابع إنسان مشى على سطح الأرض عن عمر ناهز 86 عاما

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد | بووز

بالفيديو .. أول ظهور للمصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. قبل الإفطار حادثة سير بتطوان خطيرة

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح | بووز

فيديو : تحليل جمال الشريف لقرار الحكم في إصابة راموس لمحمد صلاح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.