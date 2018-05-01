بنشماس في تصريح حصري لـ شوف تيفي'' .. اليوم سيخيب أمل المتربصين لي بغاو البام ينشق و'' يتسطى'' ﻿

قال حكيم بنشماس في أول تصريح حصري خص به ''شوف تيفي''، منذ قليل على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ''الآن هناك حوالي أربع مرشحين للمنافسة على الأمانة العامة لحزب

شوف تيفي:

قال حكيم بنشماس في أول تصريح حصري خص به ''شوف تيفي''، منذ قليل على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ''الآن هناك حوالي أربع مرشحين للمنافسة على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة''، موجها الشكر لهم لأن السباق السياسي بينهم لحد الآن يذهب في جو حضاري، معبرا عن سعادته بحيث أجزم في حديثه أن حزب الأصالة والمعاصرة ناضج بما فيه الكفاية، مؤكدا أنه سيخيب أمل المتربصين به سيخيب في هذه المحطة، والذين يتمنون أن ''الحزب يتسطى''، حسب تعبير بنشماس.

وأضاف بنشماس في حديثه لـ''شوف تيفي''، أن حزب الأصالة والعاصرة لن يتخلى عن رسالته النبيلة، وهذه محطة من المحطات الهامة في عمر حزب فتي، له خصوصياته، ومنها أنه تأسس على أساس روافد متعددة وفيه أناس جاؤوا من مدارس سياسية مختلفة، وبعد مدة عشر سنوات تمت بلورة هوية واضحة للحزب، تظهر في وثائقه التأسيسية.

وتابع حكيم بنشماس، أنه ''اليوم مستعد لخوض هذا السباق، ومجمل المعطيات تقول أن مناضلي ومناضلات الحزب مستحضرين مسؤوليتهم وواعين بضرورة إنجاح هذه المحطة، بالاحتكام إلى الصناديق الزجاجية، لأن الحزب ناضح وواعي بمسؤوليته في البلد لتقديم أجوبة ملموسة لانتظارات المجتمع المغربي الذي يعيش تحولات أبانت أن سقف الانتظارات ارتفع بشكل كبير.

وعبر بنشماس عن مدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، في حال تمكن من الظفر بكرسي الأمانة العامة، والتي وصفها ''بالمسؤولية الضخمة'' بحيث يراهن على العمل الجماعي في ذلك حسب تعبيره.