حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشيـخ ''محمد الفيزازي'' سيفتتح محاضرته الأولى في أحد المساجد بالدوحة ، بعنوان ''رمضــان والنـاس'' وذلك يومه السبت 26 مــاي 2018.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الشيـخ ''محمد الفيزازي'' سيفتتح محاضرته الأولى في أحد المساجد بالدوحة ، بعنوان ''رمضــان والنـاس'' وذلك يومه السبت 26 مــاي 2018.

وأكد الشيخ ''محمد الفيزازي'' في تصريح خص به ''شوف تيفي'': ''لي مكانة خاصة عند القطريين على وجه الخصوص، تمكنت بدعوات كثيرة منهم لإلقاء الدروس الدينية بمختلف المساجد وفي بعض الأندية الفكرية والثقافية، ولكن ليس هناك برنامج محدد في مكان معين...'' ، وأضــاف ذات المتحدث قائلا: ''هناك شخصيات بارزة تستدعيني لإلقـاء الدروس وهو ما جعل زيارتي تأتي في إطار نشاطي الثقافي والسياحي ''.

هــذا وغاب الشيخ الفيزازي عن الأنظار منذ شهــور طويلة من منبر الخطابة بمسجد طارق بن زياد بحي كاسبراطا بمدينة طنجة ، وذلك على إثر الضجة الاعلامية الكبيرة التي أعقبت زواجه بـ''حنان زعبول'' واتهامها له بتهم الاستغلال الجنسي والزواج العرفي الذي جمعهما في إطار غير قانوني، الشيء الذي نفاه الفيزازي في ملف تمت إحالته على أنظار النيابة العامة بمدينة طنجة.