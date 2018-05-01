 حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018 | بووز

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال | بووز

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد | بووز

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ الفيزازي : لي مكانة خـاصة عند القطريين | مجتمع

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين''

الملك محمد السادس يترحم على روح الراحل الملك محمد الخامس | بوليتيك

الملك محمد السادس يترحم على روح الراحل الملك محمد الخامس

اهداف مباراة ريال مدريد - ليفربول 3-1 .. ريال مدريد يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي | نهائي كييف 2018 | بووز

اهداف مباراة ريال مدريد - ليفربول 3-1 .. ريال مدريد يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على

فيديو : هدف ريال مدريد الثالث ولا أروع فى مرمى ليفربول عن طريق المتألق غاريث بيل - بتعليق عصام الشوالي | بووز

فيديو : هدف ريال مدريد الثالث ولا أروع فى مرمى ليفربول عن طريق المتألق غاريث بيل - بتعليق عصام

شاهد هدف جاريث بيل العالمي في مرمى ليفربول بتعليق عصام الشوالي | بووز

شاهد هدف جاريث بيل العالمي في مرمى ليفربول بتعليق عصام الشوالي

شاهد بالفيديو هدف التعادل ليفربول أمام ريال مدريد بتعليق عصام الشوالي | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل ليفربول أمام ريال مدريد بتعليق عصام الشوالي

فلتات لسان وزراء العثماني

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين''

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 21:05 حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ الفيزازي : لي مكانة خـاصة عند القطريين | مجتمع
حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين''
علمت ''شوف تيفي'' أن الشيـخ ''محمد الفيزازي'' سيفتتح محاضرته الأولى في أحد المساجد بالدوحة ، بعنوان ''رمضــان والنـاس'' وذلك يومه السبت 26 مــاي 2018.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الشيـخ ''محمد الفيزازي'' سيفتتح محاضرته الأولى في أحد المساجد بالدوحة ، بعنوان ''رمضــان والنـاس'' وذلك يومه السبت 26 مــاي 2018.

وأكد الشيخ ''محمد الفيزازي'' في تصريح خص به ''شوف تيفي'': ''لي مكانة خاصة عند القطريين على وجه الخصوص، تمكنت بدعوات كثيرة منهم لإلقاء الدروس الدينية بمختلف المساجد وفي بعض الأندية الفكرية والثقافية، ولكن ليس هناك برنامج محدد في مكان معين...'' ، وأضــاف ذات المتحدث قائلا: ''هناك شخصيات بارزة تستدعيني لإلقـاء الدروس وهو ما جعل زيارتي تأتي في إطار نشاطي الثقافي والسياحي ''.

هــذا وغاب الشيخ الفيزازي عن الأنظار منذ شهــور طويلة من منبر الخطابة بمسجد طارق بن زياد بحي كاسبراطا بمدينة طنجة ، وذلك على إثر الضجة الاعلامية الكبيرة التي أعقبت زواجه بـ''حنان زعبول'' واتهامها له بتهم الاستغلال الجنسي والزواج العرفي الذي جمعهما في إطار غير قانوني، الشيء الذي نفاه الفيزازي في ملف تمت إحالته على أنظار النيابة العامة بمدينة طنجة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الشيخ الفيزازي مسجد الدوحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تسجيل أول حالة إصابة بمرض الليشمانيا ضواحي تيزنيت | مجتمع

تسجيل أول حالة إصابة بمرض الليشمانيا ضواحي تيزنيت

إطلاق طلب للترشيحات بهدف إجراء دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب بالمغرب | مجتمع

إطلاق طلب للترشيحات بهدف إجراء دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب بالمغرب

محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا | مجتمع

محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا

هـــام للمغاربة..إجراءات غير مسبوقة لشراء أضحية العيد وهاذي هي المساطر | مجتمع

هـــام للمغاربة..إجراءات غير مسبوقة لشراء أضحية العيد وهاذي هي المساطر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان | برامج
منذ 43 دقيقة

كــيداير السوق..إقبال كبير على ورقة البْـسطيلة وهاشحال الثمن ديالها فرمضــان

بالفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمونديال روسيا 2018 | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمونديال روسيا 2018

بالفيديو..شيرين عبدالوهاب تفقد الوعي خلال مواجهة دب رامز جلال‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شيرين عبدالوهاب تفقد الوعي خلال مواجهة دب رامز جلال‎

شهيوة فدقيقة..عصير الفـلان منعش في رمضان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير الفـلان منعش في رمضان

﻿

آخر المستجدات

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018 | بووز
منذ 16 دقيقة

فيديو : مراسم تتويج ريـال مدريد بالثالثة عشر .. الملكي بطل دوري أبطـال أوروبا 2018

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال | بووز

شاهد بالفيديو مشجع يقتحم المباراة أثناء هجمة لرونالدو أمام مرمى ليفربول في نهائي دوري الأبطال

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد | بووز

فيديو / بكاء كاريوس حارس ليفربول و اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام ريال مدريد

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ الفيزازي : لي مكانة خـاصة عند القطريين | مجتمع

حصري/ قبل محاضرتـه الأولى بالدوحة..الشيخ ''الفيزازي'' : ''لي مكانة خـاصة عند القطريين''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.