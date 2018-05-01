مؤلم.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن المنافسات ما بين 3 إلى 6 أشهر ﻿

بدأت الشكوك تحوم حول غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم عن منافسات كأس العالم 2018 بعد مغادرته مصابا من مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام ريال مدريد.

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بدأت الشكوك تحوم حول غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم عن منافسات كأس العالم 2018 بعد مغادرته مصابا من مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام ريال مدريد.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في حدود الدقيقة 29 بعد احتكاكه مع المدافع سيرجيو راموس، أجبرته على مغادرة اللقاء لينتهي بتفوق ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحسب المحللين الرياضيين فإذا ثبتت إصابتة بكسر على مستوى الكتف بعد التشخيص فستتراوح فترة غياب النجم المصري بين 3 إلى 6 أشهر، ما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في روسيا بعد 19 يوما.