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عصبة الابطال الأوروبية.. غاريث بيل يقود الريال لتحقيق لقبه الثالث على التوالي

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 20:46 عصبة الابطال الأوروبية.. غاريث بيل يقود الريال لتحقيق لقبه الثالث على التوالي | سبور
عصبة الابطال الأوروبية.. غاريث بيل يقود الريال لتحقيق لقبه الثالث على التوالي
قاد غاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، فريقه لتحقيق لقبه الثالث على التوالي برسم منافسات عصبة الأبطال الأوروبية على حساب فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة مثيرة انتهت لصالح النادي الملكي

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قاد غاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، فريقه لتحقيق لقبه الثالث على التوالي برسم منافسات عصبة الأبطال الأوروبية على حساب فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة مثيرة انتهت لصالح النادي الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلقت الجولة الأولى من المباراة في أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفريقين انتهت بإصابة النجم المصري محمد صلاح في حدود الدقيقة 29 بعد احتكاكه مع المدافع سيرجيو راموس حرمته من مواصلة اللقاء.

وخلال الجولة الثانية افتتح فريق الريال حصة التسجيل عن طريق اللاعب كريم بنزيمة في الدقيقة 51 ليعادل ساديو ماني لاعب فريق ليفربول النتيجة في الدقيقة 55.

وخلال الدقيقة 62 أحرز المهاجم غاريث بيل هدف التقدم للريال بركلة مقصية رائعة ليعود مرة أخرى ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83 بتسديدة قوية خارج مربع العمليات.

ومعلوم أن المباراة أجريت بمدينة كييف عاصمة أوكرانيا وعرفت حضورا جماهيريا غفيرا.

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شوف سبور المغرب ريال مدريد ليفربول عصبة الأبطال الأوروبية

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