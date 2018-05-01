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الرجاء الرياضي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 20:33 الرجاء الرياضي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير | سبور
الرجاء الرياضي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير
كشفت مصادر رجاوية ، أن فريق الرجاء الرياضي أبدى رغبته في التعاقد مع ﻛﺮﻳﻢ البركاوي، مهاجم ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت مصادر رجاوية ، أن فريق الرجاء الرياضي أبدى رغبته في التعاقد مع ﻛﺮﻳﻢ البركاوي، مهاجم ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن مسؤولي اللجنة المؤقتة للفريق الأخضر ، ربطوا اتصالاتهم باللاعب السوسي، الذي تألق هذا الموسم، من أجل إقناعه باللعب بألوان الفريق الأخضر، خلال الموسم المقبل.

وكان فريق الوداد الرياضي، قد عبر في وقت سابق عن رغبته في ضم ﻛﺮﻳﻢ البركاوي خلال بداية من الموسم المقبل، بطلب من المدرب التقني عبدالهادي السكيتوي.

ويذكر أن كريم البركاوي رفض تجديد عقده مع فريق حسنية أكادير، وأكد عن رغبته في مغادرة النادي، لتغيير الأجواء بعد تلقيه لعدة عروض من عدة أندية مغربية كبرى .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي ﻛﺮﻳﻢ البركاوي ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ الوداد الرياضي

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