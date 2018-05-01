الحافيظي مطلوب في الدوري السعودي ﻿

توصل عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعرض احترافي رسمي من فريق بالدوري السعودي قصد الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

'' شوف سبور''

توصل عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعرض احترافي رسمي من فريق بالدوري السعودي قصد الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الفريق السعودي اقترح على اللاعب الحافيظي عرضا بقيمة مالية محترمة قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا للمحليين وبعد نهاية الموسم عبر مسؤولو النادي عن تشبثهم باللاعب.

وحسب ذات المصادر، فإن الحافيظي بدوره يرغب في تغيير الأجواء سيما أنه يبقى واحدا من ضحايا الأزمات المالية والتسييرية التي يمر منها الرجاء في الفترة الحالية.