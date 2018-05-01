تسجيل أول حالة إصابة بمرض الليشمانيا ضواحي تيزنيت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بتسجيل أول حالة إصابة بمرض ''الليشمانيا'' بمدينة تيزنيت، وذلك بعد إصابة طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات بهذا المرض الفتاك.

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بتسجيل أول حالة إصابة بمرض ''الليشمانيا'' بمدينة تيزنيت، وذلك بعد إصابة طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات بهذا المرض الفتاك.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المصابة المنحدرة من جماعة ''الركادة'' إقليم تيزنيت ظهرت عليها بعض الندوب والتقرحات، ليتم نقلها من طرف عائلتها للمستشفى وبعد فحصها من طرف الطاقم الطبي تبين أن الطفلة مصابة بمرض ''الليشمانيا'' والجروح والندوب الظاهرة على جسدها هي علامات وإرهاصات أولية للوباء الذي تسببه ''الذبابة الرملية''.

وأضافت ذات المصادر، أن المصابة جرى توجيهها نحو مدينة أكادير بعد التأكد من إصابتها بالليشمانيا قصد الخضوع لفحوصات أكثر دقة والعلاج.

وبعد ظهور هذه الحالة المرضية الأولى من نوعها، استنفرت المصالح الطبية والسلطات المحلية بجماعة الركادة أطقمها، من أجل تحسيس الساكنة المحلية بهذا الوباء الفتاك وتوعيتهم لتجنب مسبباته، إذ من المنتظر أن يتم تنظيم لقاء تحسيسي وتوعوي حول مرض الليشمانيا يوم الثلاثاء القادم بمقر الجماعة، بحضور مختلف المصالح المتداخلة في عملية محاربة هذا المرض الفتاك بمن فيهم المندوبية الإقليمية للصحة، لنشر التوعية وسط المواطنين لاتخاذ الحيطة والوقاية.