بالصور: حصة تدريبية مفتوحة ''لأسود الأطلس''قبل التوجه إلى سويسرا ﻿

أجرى مساء يومه السبت، المنتخب المغربي، حصة تدريبية ، بملحق مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، ركز فيها الناخب الوطني هيرفي ورنار على رفع منسوب اللياقة البدنية للعناصر الوطنية.

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أجرى مساء يومه السبت، المنتخب المغربي، حصة تدريبية ، بملحق مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، ركز فيها الناخب الوطني هيرفي ورنار على رفع منسوب اللياقة البدنية للعناصر الوطنية.

وعرفت الحصة التدربيية مشاركة جل اللاعبين، في إطار التربص الإعدادي الذي يخوضه الأسود استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا منتصف يونيو المقبل. وشهدت حضورا وازنا لممثلي وسائل الإعلام المغربية والأجنبية ، التي تابعت 15 دقيقة الأولى من تداريب الأسود لأخذ الصور.

ويذكر أن بعثة المنتخب المغربي، ستخوض غدا الأحد على الساعة العاشرة صباحا آخر حصة تدريبية على الساعة العاشرة صباحا، قبل السفر إلى سويسرا .