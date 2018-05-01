عاجل.. ترمضينة وقربالة في مقر حزب التقدم والاشتراكية أثناء انتخاب أعضاء الديوان السياسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة، أن مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط يعيش في هذه الأثناء على إيقاع قربلة ومناوشات ترافق انتخاب أعضاء الديوان السياسي لحزب الكتاب،

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة، أن مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط يعيش في هذه الأثناء على إيقاع قربلة ومناوشات ترافق انتخاب أعضاء الديوان السياسي لحزب الكتاب، وذلك بعدما رفض بعض من أنصار نبيل بنعبد الله بداخل اللجنة المكلفة بالفرز والتحضير لعملية التصويت تسليم محاضر نتائج التصويت والفرز للمرشح سعيد فكاك.

وكشفت مصادرنا الجيدة الإطلاع من داخل الحزب، أن سلوك عدم رغبة هؤلاء تسليم المحاضر لمرشح الديوان السياسي ''سعيد فكاك''، أدخل الريبة والشك في نفوس الحاضرين الذين رجحوا إمكانية وجود معطيات غير مرغوب لها أن تظهر لبقية المنافسين خاصة أولئك المتعاطفين مع ''فكاك''، وهو سلوك غير مبرر نظرا لأحقية المرشح بذلك.

ويعرف المقر المركزي لحزب التقدم والإشتراكية، تحضيرات مغلقة منذ صباح يومه السبت 26 ماي 2018، ولغاية اللحظة عملية لانتخاب الديوان السياسي، بعدما تمكن نبيل بنعبد الله من الظفر بالأمانة العامة بنتيجة عريضة بمقابل عدد أصوات ''سعيد فكاك'' بالمؤتمر الوطني العاشر الذي أقيم في الأسبوع الثاني من ماي الجاري ببوزنيقة.