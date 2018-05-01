حصري.. ''بوعشـرين'' يتحدث مع وزراء''البيجيدي'' وهـو يمارس الجنس فوق الكنبة..قائلا:''راني كنكتب افتتاحية أتعجبك السيد الوزير''(تفاصيل جد مثيرة) ﻿

علمـــت ''شوف تيــفي'' من مصــادرها أن ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' كان يتلقى مكالمات هـاتفية من طرف وزارء ومسؤوليــن مرات عديدة في نفس الوقت الذي كان يمـارس فيه الجنس على ضحــاياه وهو

''شــوف تيفي''

علمـــت ''شوف تيــفي'' من مصــادرها أن ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' كان يتلقى مكالمات هـاتفية من طرف وزارء ومسؤوليــن مرات عديدة في نفس الوقت الذي كان يمـارس فيه الجنس على ضحــاياه وهو عـاري فوق الكنبـة ، وكان يفضل عدم الإجابة في كثير من الأحيان..

وأضــافت مصادرنا أن ''توفيــق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر كان على عــلاقة وطيــدة ببعض الوزراء المحسوبين على حزب العدالة والتنمية.

وحســب مصــادرنا فقد استقبل ''بوعشرين'' مكالمات هاتفية من طرف وزراء جعلت منه يتوقف عن ممارسة الجنس على ''أ.ح'' إحدى الضحايا التي كان يضاجعها بشكل شبه يومي بعد خروج الصحافيين والعاملين بمقر جريدة ''أخبـار اليوم'' ، وكان يخبرها بتفاصيل المكالمات ولاسيمـا عندما كانت حكومة ''عبد الإله ابن كيران'' تدبر الشأن العام ، و تواجه انتقادات لاذعة على إثر سياستها الترقيعية حينذاك ، وكان يطالبه قياديون بحزب العدالة والتنمية باستعمال قلمه الجبار لصالحهم نظرا للثقة التي يحظى بهـا هذا الأخير من طرف محبي ومتتبعي افتتاحياته التي كان ينشرها في عموده ، وكان يرد قائلا: ''رانـي كنكتب افتتاحية أتعجبك السيد الوزير...'' .

وزادت مصادرنا المقربة من ملف مدير ''أخبار اليوم'' الذي عرض في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 25 ماي 2018 ، حيث ظهر''بوعشرين'' بأحد الفيديوهات الجنسية التي تعرضها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسات سرية خلال شهر رمضان بالقاعة 7، مسترخيا فوق الكنبة ويمارس الجنس بطريقة شــاذة على المشتكية ''أ.ح'' قبل أن يقف مستعجلا ليتحدث في الهاتف خلاف المرات السابقة التي كان يفضل فيها الاكتفاء بتشغيل النمط الصامت (سلانسيو) بعد معرفة هوية المتصل...

هـــذا ويتــابع ''توفيق بوعشرين'' بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

وجــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه في أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا تعرضهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاءفي جلسات سرية.