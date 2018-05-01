خبر سار للجماهير المغربية المتوجهة إلى روسيا لمتابعة الأسود في المونديال وهابشحال تقدرو تمشيو تفرجو ﻿

خصصت الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عروضا استثنائية خاصة بالجماهير المغربية المتوجهة إلى روسيا لمساندة المنتخب المغربي.

شوف سبور

خصصت الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عروضا استثنائية خاصة بالجماهير المغربية المتوجهة إلى روسيا لمساندة المنتخب المغربي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الرحلة إلى روسيا خلال فترة المونديال ستصل إلى 5000 آلاف درهما ذهابا وإيابا، نحو المدن الثلاث التي سيخوض فيها المنتخب الوطني مباريات دور المجموعات من الكأس العالمية، و يتعلق الأمر بكل من سان بيتيرسبورغ و موسكو، إلى جانب كلينينغراد.

يذكر أن الخطوط الملكية المغربية الجوية سبق لها أن قدمت عروضا خاصة بالجمهور المغربي، خلال مباراته الحاسمة أمام منتخب الكوت ديفوار برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.