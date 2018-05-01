ابن الريف ''حكيم بنشمــاش'' يضـع خارطـة طريق لقيادة ''البـام'' خلفا لـ''إلياس العماري'' ﻿

وجه حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين رســالة مطولة إلى أعضاء ومتعاطفي حزب الأصالة والمعاصرة حول ترشحه لقيادة البام.

''شــوف تيفي''

وجه حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين رســالة مطولة إلى أعضاء ومتعاطفي حزب الأصالة والمعاصرة حول ترشحه لقيادة البام.

وفي هذا الصدد توصلت ''شوف تيفي'' برسالة لـ''حكيم بنشماس'' يخاطب فيها أبناء حزبه قائلا: '' يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنني قررت، بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، تقديم ترشيح شخصي المتواضع للأمانة العامة للحزب، وإنني واع أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نيل ثقتكم كما أنني أستشعر جسامة المسؤولية التي يتعين أن ننهض بها جميعا، في حال تفضلكم بوضع ثقتكم في، وانتخابكم لي أمينا عاما للحزب''.

وأضاف القيادي البامي قائلا :''ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتقاسم معكم إعلان نواياي والذي يعبر عن قناعتي الصميمة ومساهمتي في البناء التشاركي لأهداف وأولويات الحزب برسم سنتي 2018 و2019، ذلك أنني أعرض عليكم أن ننهض جميعا، وبروح العمل الجماعي، والإنصات والإدماج، والتشارك، بعبء تحقيق مجموعة من الأهداف.

ومن بين الأهداف التي ذكرها بنشماش، المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من المخاطر السياسية التي تهدده و استكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية و المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية والمساهمة في بلورة أجوبة واقعية بشأن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته و المساهمة في البناء التشاركي الوطني للنموذج التنموي الجديد، وطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء لا الهدم، وامتلاك شجاعة وفضيلة الوعي بمخاطر الشعوبية والتصدي لها ولآثارها المدمرة.

وزاد ذات المتحدث ''إن هذه الأهداف التي أقترح أن تكون أرضية مشتركة لعملنا، تندرج في إطار تثمين المكتسبات السياسية و التنظيمية و الانتخابية، المحققة في ظل ولايات قادتنا الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية الأمانة العامة باقتدار، وفي ظروف صعبة بدء من أخينا حسن بنعدي، وانتهاء بأخينا إلياس العماري، ومرورا بالأخوين د. الشيخ بيد الله ومصطفى باكوري ، كما تمثل أجرأة للخيارات الأساسية لهوية الحزب، وتوطيد موقعه كحزب سوسيو ديمقراطي، منتم لوسط اليسار، مؤسس على اختيارات وقيم المشروع الديمقراطي الحداثي، على النحو المبين في الوثائق التأسيسية للحزب، والمفصل في وثيقة ''الديمقراطية الاجتماعية و رهانات التحديث السياسي بالمغرب'' ،المصادق عليها في المؤتمر الثالث للحزب''.

واستطرد ''كما أنها تنبني على الانتساب المرجعي للإرث الرمزي لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة الذي يدعونا للعمل على استثمار روح توصيات الهيأة، من أجل استكمال ورش المصالحات المجالية والثقافية المرتبطة بأسئلة العدالة المجالية، والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية واللغوية والثقافية والبيئية، وتعميق الديمقراطية التشاركية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية''.

وجاء في كلمة بنشماش،'' إني أتعهد بأن أعمل مع جميع أجهزة الحزب بشكل تشاركي وفعال، ولكن على قاعدة إعادة تعريف مفهوم المسؤولية، فلكل مناضل ومناضلة منا دور ضروري وخبرة وإسهام، يتعين تثمينه وإيجاد القنوات المؤسساتية و التنظيمية لذلك، وفق رؤية دامجة للجميع، مؤسسة على تنمية وإشاعة قيم وثقافة التدبير الديمقراطي للاختلاف''.

وتـــابع قائلا،'' إنني أعرض عليكن وعليكم جميعا، أن نبني تطلعات مشتركة، على قاعدة خارطة طريق، وتعاقدات واضحة محددة الأهداف والوسائل والإجراءات من أجل. الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية وتفعيل وضع المناصرين، وإعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والأدوار و استكمال هيكلة البنيات الترابية، والهيئات القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018، والالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب وإرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018، والالتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب، وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته، قبل 31 مارس 2019.

هـــذا وأنهى بنشماش رسالته قائلا،'' إني إذ أحيي بحرارة الإخوة المتبارين على الأمانة العامة، فإنني أدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى احترام قيم وقواعد التنافس الديمقراطي النظيف والشفاف، ولنجعل من محطة انعقاد دورة المجلس الوطني هاته، عرسا ديمقراطيا، وخطوة إضافية نوعية على درب الاستمرار في بناء أداة حزبية عصرية مواكبة ويقظة، ومساهمة في أوراش وديناميات الإصلاح الجارية والمرتقبة بوطننا الغالي، أداة حزبية منصتة ومتجاوبة مع أسئلة وانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين''.