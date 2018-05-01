 العثماني يعترف بغياب التماسك بين مكونات الأغلبية وهذا ما قاله عن استمرار حملة المقاطعة ﻿
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العثماني يعترف بغياب التماسك بين مكونات الأغلبية وهذا ما قاله عن استمرار حملة المقاطعة

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 17:19 العثماني يعترف بغياب التماسك بين مكونات الأغلبية وهذا ما قاله عن استمرار حملة المقاطعة | بوليتيك
العثماني يعترف بغياب التماسك بين مكونات الأغلبية وهذا ما قاله عن استمرار حملة المقاطعة
رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشدة وصف حكومته بتوصيف ''الضعيفة''، مؤكدا بأن رئاسة الحكومة هي التي تقود الإصلاح وستسير فيه مهما كلف ذلك من ثمن مقدما أمثلة كان له فيها دور كبير كرئيس حكومة، مذكرا

شوف تيفي:

رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشدة وصف حكومته بتوصيف ''الضعيفة''، مؤكدا بأن رئاسة الحكومة هي التي تقود الإصلاح وستسير فيه مهما كلف ذلك من ثمن مقدما أمثلة كان له فيها دور كبير كرئيس حكومة، مذكرا بلجنة الخطة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بعد الأوامر الملكية.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل الحزب، أنه بالرغم من ذلك فقد كشف العثماني وجود اختلاف بين الأغلبية الحكومية في عدة مشاريع وبرامج إصلاحية، موضحا بأنه يستعين بسلطة رئاسة الحكومة لممارسة السلطة التحكيمية لحسم الخلافات القائمة ورأب الصدع بين مكونات هذه الأغلبية.

وعاد سعد الدين العثماني ليؤكد خلال كلمته في الاجتماع العادي للجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم السبت 26 ماي 2018 بالمقر المركزي لحزبه بالرباط، غياب التماسك المطلق بين مكونات الأغلبية الحكومية التي يرأسها، حيث وصف علاقة هذه المكونات فيما بينها بالنسبية والمنطقية والمعقولة، معبرا بشكل غير مباشر عن عدم رضاه.

وعبر العثماني عن تلقيه بجدية لرسائل المقاطعة وتفهمه لاستمرار حملات المقاطعة لعدد من المواد الاستهلاكية وما تنطوي عليه من رسائل، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات بناءً على صوت المواطن بهذه الحملات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرباط العثماني العدالة والتنمية الأغلبية الحكومية المقاطعة غياب التماسك

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