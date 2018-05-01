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البنزرتي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الناصيري

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 17:11 البنزرتي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الناصيري | سبور
البنزرتي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الناصيري
نفى فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن يكون سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، قد رفض له مطلبا من مطالبه منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

'' شوف سبور''

نفى فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن يكون سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، قد رفض له مطلبا من مطالبه منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وقال البنزرتي، في تصريح إذاعي، إنه توصل بعرض رسمي من فريق النجم الساحلي التونسي، لكنه يفضل البقاء مع فريقه الحالي لمواصلة مسيرته في حصد الألقاب المحلية والدولية.

وأكد مدرب فريق الوداد الرياضي، أنه لا يفكر في استقطاب 8 لاعبين من فريق الأمل ولم يحسم بعد في الأسماء التي سيتم انتدابها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع قائلا :'' أهدافي مع الوداد معروفة جيدا.. لابد من حصد الألقاب وتقديم مستويات احترافية جيدة مع تحسين مستوى اللاعبين وضمان الإنسجام''.

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شوف سبور المغرب فوزي البنزرتي سعيد الناصيري الوداد البيضاوي

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