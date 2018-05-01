بعد تبرئته من طرف القضاء السويسري .. بلاتيني: يطالب ''الفيفا'' برفع الحظر عنه ﻿

أكد ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم السبت، أنه يأمل أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' عنه الحظر، بعدما أكد القضاء السويسري، عدم وجود أي دليل حتى الآن على حصوله

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أكد ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم السبت، أنه يأمل أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' عنه الحظر، بعدما أكد القضاء السويسري، عدم وجود أي دليل حتى الآن على حصوله على مبلغ مالي قيمته 1.8 مليون يورو.

وكان القضاء السويسري، قد أعلن أمس تبرئة بلاتيني من تهمة الحصول على مبلغ 1.8 مليون يورو من فيفا، مقابل خدمات دون إبرام عقد مكتوب، ليتم حظر بلاتيني من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وعادت قضية النجم الدولي السابق إلى الضوء ليلة الجمعة، مع كشف صحيفة ''لوموند'' الفرنسية عن قرار من القضاء السويسري يبيض صفحته في تلقي 1,8 مليون أورو من الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، في قضية أدت إلى إيقاف الرجلين لأعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.

وقال بلاتيني، خلال تصريحات للوكالة الفرنسية، إنه ''يأمل أن تكون لدى فيفا الشجاعة لرفع الحظر عني، أعتقد أنني الآن في موقف واضح''.

وأضاف نجم الكرة الفرنسية : ''سيتخذ المستشار القانوني جميع التدابير اللازمة لضمان رفع تعليق فيفا''.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، إنه على الرغم من عدم العثور على أدلة ''حتى الآن'' على توجيه اتهامات ضد بلاتيني، فإن التحقيق ''لم ينته بالكامل''.

بينما المتحدث باسم مكتب المدعي العام، قد أكد إن بلاتيني لا يزال يتعين عليه المثول أمام القاضي في حالة العثور على أدلة جديدة في القضية.