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جثة مجهولة تستنفر السلطات الأمنية بشاطئ أنزا ضواحي أكادير

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 16:50 جثة مجهولة تستنفر السلطات الأمنية بشاطئ أنزا ضواحي أكادير | حوادث و حقوق
جثة مجهولة تستنفر السلطات الأمنية بشاطئ أنزا ضواحي أكادير
لفظ شاطئ ''أنزا'' ضواحي أكادير صباح اليوم جثة شخص ثلاثيني مجهول الهوية.

شوف تيفي:أكادير

لفظ شاطئ ''أنزا'' ضواحي أكادير صباح اليوم جثة شخص ثلاثيني مجهول الهوية.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن يكون الهالك قد غرق بشاطئ آخر وجرفه التيار نحو شاطئ أنزا، بعدما تبين أنه لا ينحدر من المنطقة وهويته مجهولة.

واستنفر الحادث المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان، وقامت بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جثة مجهولة تستنفر السلطات شاطئ أنزا لفظ

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