 محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا ﻿
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محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 16:40 محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا | مجتمع
محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة وتقني بإقليم تنغير من تهمة التزوير بعد أن أدينا سابقا بعشر سنوات حبسا نافذا
قضت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أول أمس بتبرئة رئيس الجماعة الترابية ''تودغي السفلى'' وتقني الجماعة بإقليم تنغير من تهمة تزوير محضر رسمي، وذلك بعد أن تمت مؤاخذتهما ابتدائيا بنفس

شوف تيفي:تنغير

قضت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أول أمس بتبرئة رئيس الجماعة الترابية ''تودغي السفلى'' وتقني الجماعة بإقليم تنغير من تهمة تزوير محضر رسمي، وذلك بعد أن تمت مؤاخذتهما ابتدائيا بنفس التهمة والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات نافذة لكل واحد منهما.

وجاء هذا الحكم بعدما تبين لهيئة الحكم أن تهمة التزوير غير ثابتة في المشتبه بهما وتمت تبرئتهما مما نسب لهما والحكم بإلغاء ما أدينا به ابتدائيا.

وتعود حيثيات هذه النازلة إلى شهر أبريل من السنة الماضية بعدما جرى توقيف رئيس جماعة ''تودغي السفلى'' التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير رفقة تقني بذات الجماعة ومتابعتهما بتهمة تزوير محضر رسمي والتلاعب به، وحكم بعشرة سنوات حبسا نافذا على كل واحد منهما مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، قبل أن يستأنفا هذا الحكم وبعد جلسات ماراطونية، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين بجناية التزوير والتصريح ببراءتهما، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

 

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شوف تيفي المغرب تنغير محكمة جرائم الأموال براءة رئيس جماعة تقني تهمة تزوير محضر رسمي 10 سنوات حبسا نافذا

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