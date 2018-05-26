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بالصور: لقجع يقدم عرضا لرؤساء الاتحادات الأوربية بشأن "موروكو 2026" على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 16:32 بالصور: لقجع يقدم عرضا لرؤساء الاتحادات الأوربية بشأن موروكو 2026 على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور
بالصور: لقجع يقدم عرضا لرؤساء الاتحادات الأوربية بشأن "موروكو 2026" على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا
قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضا مفصلا حول ترشيح المملكة المغربية، لاستضافة كأس العالم 2026، لرؤساء الاتحادات الكروية الأوروبية،

شوف سبور

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضا مفصلا حول ترشيح المملكة المغربية، لاستضافة كأس العالم 2026، لرؤساء الاتحادات الكروية الأوروبية، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع مساء يومه السبت، بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، على أرضية ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد فوزي لقجع ، خلال العرض الذي قدمه أمس الجمعة، أن ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ليس مغربيا فقط بل إفريقيا، مؤكدا أن بلادنا استجابت لجميع شروط دفتر التحملات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، ألقى أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كلمة بالمناسبة، أعرب من خلالها عن أحقية القارة الإفريقية لاستضافة كأس العالم في نسخة 2026، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات لإنجاح هذا العرس العالمي، مبرزا أهمية تنظيم المغرب للمونديال للقارة الإفريقية ولشبابها.

وكان الوفد المغربي يتكون إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية ورقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء، والبطلة السابقة نزهة بيدوان.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

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