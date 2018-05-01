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عــاجل: ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا.. إخلاء مركز تجاري بكييف لاحتمال وجود متفجرات وهاشنو كان غادي يوقع

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 16:30 عــاجل: ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا.. إخلاء مركز تجاري بكييف لاحتمال وجود متفجرات وهاشنو كان غادي يوقع | سبور
عــاجل: ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا.. إخلاء مركز تجاري بكييف لاحتمال وجود متفجرات وهاشنو كان غادي يوقع
أعلنت السلطات الأمنية الأوكرانية ،اليوم السبت، أنه تم إخلاء مركز تجاري وترفيهي وسط العاصمة الأوكرانية كييف ،لاحتمال وجود مواد قابلة للتفجير ،وذلك على بعد ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال

شـــوف تيفي:

أعلنت السلطات الأمنية الأوكرانية ،اليوم السبت، أنه تم إخلاء مركز تجاري وترفيهي وسط العاصمة الأوكرانية كييف ،لاحتمال وجود مواد قابلة للتفجير ،وذلك على بعد ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا ،الذي سيجمع بين ريال مدريد وليفيربول .

وأشار المصدر الى أن مصالح الأمن تلقت من شخص مجهول إخبارية بوجود مادة قابلة للانفجار في أحد مراكز التسوق والترفيه وسط العاصمة الأوكرانية كييف ،مشيرا الى أن خبراء ضد المتفجرات حضروا الى عين المكان لإجراء بحث تفصيلي ،وإجراء فحص للأجسام المشبوهة المتواجدة بعين المكان . كما قامت بتفتيش مرافق أخرى خدماتية وترفيهية في محيط المركز التجاري .

كما اضطرت الشرطة الى إغلاق خمس محطات مترو اليوم في كييف بسبب مكالمة مجهولة أشارت الى احتمال وجود مواد قابلة للتفجير قبل أن يستأنف العمل بها وفتحها في وجه الركاب .

 

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شـــوف تيفي المغرب إخلاء مركز تجاري

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