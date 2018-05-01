عاجل...النيران تلتهم منزلا بضواحي أكادير وتتسبب في وفاة شخص ﻿

شب حريق مهول قبل قليل بمنزل مكون من طابقين بحي ''أنزا'' ضواحي مدينة أكادير، وخلف مصرع شخص سبعيني كان داخل المنزل لحظة وقوع الحريق.

شوف تيفي:أكادير

شب حريق مهول قبل قليل بمنزل مكون من طابقين بحي ''أنزا'' ضواحي مدينة أكادير، وخلف مصرع شخص سبعيني كان داخل المنزل لحظة وقوع الحريق.

وحسب مصدر خاص لـ''شوف تيفي''، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ لأسباب مازالت لحدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، ما أدى إلى وفاة شخص على الفور بعدما حاصرته النيران، متسببة في تفحم جثته، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة بالمنزل بعدما احترق كل أثاثه وتجهيزاته.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بعد مجهودات جبارة من بسط سيطرتهم على ألسنة اللهب وإطفائها.



وقد جرى فتح تحقيق دقيق من طرف المصالح الأمنية من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحريق فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.