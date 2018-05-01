من جديد أستاذ يعتدي على طالب وهاد المرة في طنجة ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق لاعتداء أحد الأساتذة بكلية الحقوق بطنجة على تلميذ بالضرب.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق لاعتداء أحد الأساتذة بكلية الحقوق بطنجة على تلميذ بالضرب.

ويظهر من خلال الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع بالفيسبوك، أحد الطلبة وهو يتعرض للضرب على يد أستاذ يُدرس بالكلية المذكورة بعد مُشادة كلامية اندلعت بينهم، ليتعرض لبعض الجروح.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن الطالب وبسبب الضرب الذي تعرض له، تم نقله إلى المستشفى إذ سلمه الطبيب شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 23 يوما.

وكان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد أصدر بلاغا حول تعرض أحد الأساتذة للاعتداء من قبل أحد الطلبة بكلية الحقوق بطنجة، غير أن هذه التسريبات أظهرت العكس.