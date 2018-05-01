''الشيشة'' في معسكر ''الأســود'' بالصخيرات؟؟ ﻿

تداولت صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، بث مباشر للاعب المنتخب المغربي، يوسف أيت بناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع ''إنستغرام'' رفقة أحد اللاعبين، الذي كان يدخن ''الشيشة''بمقر إقامة ''الأسود'' بالصخيرات،

شوف سبور

تداولت صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، بث مباشر للاعب المنتخب المغربي، يوسف أيت بناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع ''إنستغرام'' رفقة أحد اللاعبين، الذي كان يدخن ''الشيشة''بمقر إقامة ''الأسود'' بالصخيرات، حسبما أكده صوت خرير ماء ''الشيشة'' داخل إحدى غرف الفندق .

وبحثت ''شوف سبور'' عن الفيديو في حساب الرسمي للاعب المغربي في ''انستغرام'' إلا أن الفيديو تمت إزالته، من طرف لاعب فريق كان الفرنسي

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من عودة ''السيبة'' إلى معسكرات ''الأسود'' ، على بعد أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، خصوصا وأن المغاربة يأملون في تحقيق نتائج إيجابية في هذه الكأس العالمية.

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن جامعة لقجع يجب أن تتدخل لكشف ملابسات هذه الفضيحة.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018 الصيف المقبل.