 انفــراد..بــرافو..الحموشي يستقبل مول التريبورتور اللي عَيْــرو ضابظ أمن ممتاز فالشارع بكلام نابي وهاشنو قال ليه ﻿
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انفــراد..بــرافو..الحموشي يستقبل مول التريبورتور اللي عَيْــرو ضابظ أمن ممتاز فالشارع بكلام نابي وهاشنو قال ليه

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 15:13 انفــراد..بــرافو..الحموشي يستقبل مول التريبورتور اللي عَيْــرو ضابظ أمن ممتاز فالشارع بكلام نابي وهاشنو قال ليه | بوليتيك
انفــراد..بــرافو..الحموشي يستقبل مول التريبورتور اللي عَيْــرو ضابظ أمن ممتاز فالشارع بكلام نابي وهاشنو قال ليه
مبادرة رائعة و غير مسبوقة تلك التي قام بها المدير العام لمديرية الأمن الوطني ،حيث كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد اللطيف الحموشي استقبل قبل قليل من يومه السبت بمقر الإدارة العامة بالرباط ، صاحب

شــــوف تيفي:

مبادرة رائعة و غير مسبوقة تلك التي قام بها المدير العام لمديرية الأمن الوطني ،حيث كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد اللطيف الحموشي استقبل قبل قليل من يومه السبت بمقر الإدارة العامة بالرباط ، صاحب التريبورتور خالد شكري الذي تعرض لاعتداء لفظي من طرف ضابط أمن ممتاز بالدارالبيضاء.

و قال الحموشي لصاحب التريبورتور: "ما جرى غير مقبول نهائيا ولا يشرف الإدارة العامة للأمن الوطني" ، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق التعليمات الملكية و تقدم اعتذارها.

 و قال الحموشي، "حنا عندنا كلشي سواسية المواطنين بحال بحال، مضيفا أن المديرية قررت توقيف الضابط عن العمل مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، كما سحبت إدارة الأمن سلاحه و أوقفت حياته الإدارية .

 و كانت ولاية أمن الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الحموشي استقبال صابط أمن

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