عاجل وحصري...شخص بتافراوت ينهال بالضرب والرفس على مختل عقلي بعدما أشعل سيجارة نهار رمضان ﻿

قام مواطن قبل قليل بالاعتداء بالضرب والرفس على مختل عقلي وسط مركز مدينة ''تافراوت'' أمام الملأ بعدما أشعل هذا الأخير سيجارة في واضحة نهار رمضان.

شوف تيفي:تافراوت

قام مواطن قبل قليل بالاعتداء بالضرب والرفس على مختل عقلي وسط مركز مدينة "تافراوت" أمام الملأ بعدما أشعل هذا الأخير سيجارة في واضحة نهار رمضان.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أنه لولا تدخل بعض المارة لوقع ما لم يكن في الحسبان بعدما انقض المعتدي على المختل العقلي بطريقة هيستيرية وأخذ في توجيه عدة ضربات قوية له ورفسه بطريقة وحشية بعدما أسقطه أرضا داعيا إياه إلى احترام حرمة شهر رمضان .

وخلف هذا الحادث موجة من الاستياء والاستنكار لدى كل من عاين الواقعة لكون المختل العقلي مرفوع عنه القلم ولا حرج عليه بإعتباره فاقدا لقواه العقلية ولا يتحكم في أفعاله وتصرفاته، وطلب الكثيرون بمعاقبة الشخص المعتدي على فعلته، وانصاف المختل العقلي مما لحق به من أذى واعتداء جسدي ولفظي.