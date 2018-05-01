حجب موقع يوتيوب في مصر لمدة شهر ﻿

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر صباح يومه السبت بحجب الموقع الأكثر شهرة يوتيوب لمدة شهر.

شوف تيفي

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر صباح يومه السبت بحجب الموقع الأكثر شهرة يوتيوب لمدة شهر.

وجاء هذا القرار عقب نشر موقع يوتيوب لفيلم مسيء عن النبي محمد.

ووفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، فإن الحكم تضمن حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا.

وأضافت الوكالة أن المحامي محمد حامد سالم رفع دعوى قضائية في وقت سابق مطالبا بحجب يوتيوب وفي فبراير 2013 قضت المحكمة بحجب موقع الشرائط المصورة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية، والحكم الذي صدر يوم السبت غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة.