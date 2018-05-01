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راموس يرفض مقارنة ميسي ورونالدو بمحمد صلاح

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 14:24 راموس يرفض مقارنة ميسي ورونالدو بمحمد صلاح | سبور
راموس يرفض مقارنة ميسي ورونالدو بمحمد صلاح
قال سيرجيو راموس، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، إنه من السخافة ومن المبكر جدا مقارنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

" شوف سبور"

قال سيرجيو راموس، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، إنه من السخافة ومن المبكر جدا مقارنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد راموس في تصريح لـصحيفة "مترو"، أن كريستيانو وميسي في مكان آخر، ولا يمكن مقارنتهما بأي لاعب، موضحا أنه في كل مرة يظهر لاعبون جيدون، منهم من يختفي، ومنهم من يصبح عظيما، قائلا :" صلاح لاعب رائع، ولديه إمكانيات هائلة، لكن دعونا نرى ما سيحدث معه في المستقبل".

وعلى الرغم من أن كريستيانو اعترف بانبهاره بتألق صلاح مع الفريق "الأحمر"، إلا أن راموس يعتقد أنه من السخافة ومن المبكر جدا مقارنة صلاح بالنجمين الكبيرين.

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شوف سبور المغرب ريال مدريد ليفربول محمد صلاح ميسي رونالدو

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