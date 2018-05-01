هذه هي التشكيلة المحتملة لريال مدريد وليفربول في نهائي كييف ﻿

سيدخل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتشكيلة التالية:

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سيدخل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتشكيلة التالية:

نافاس - كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو - كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو - كريم بنزيمة - كريستيانو رونالدو

كما سيعتمد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب ، خلال النهائي على التشكيلة التالية:

لوريس كاريوس - أليكساندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – أندي روبرتسون- هندرسون – فينالدوم – ميلنر- ماني – فيرمينيو – محمد صلاح

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال اليوم في كييف، في سعي النادي الإنجليزي للقبه السادس، وحرمان ريال مدريد من الفوز بلقبه الثالث على التوالي و13 في تاريخه.